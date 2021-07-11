تراند الفن: «التجارة» تستدعي أكثر من 10 آلاف مركبة «جينيسيس» لخلل يؤدي لـ«تماس كهربائي»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاءها 9712 مركبة من نوع جينيسيس “G80 موديل 2013 حتى 2019، و700 مركبة G70 من موديل 2018 إلى 2020.

وأوضحت أن الاستدعاء يأتي بسبب خلل في وحدة مانع الانزلاق، قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

ودعت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر، أصحاب المركبات، للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.