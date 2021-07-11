تراند الفن: البنك المركزي: صرف 250 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏57 دقيقة مضت آخر الأخبار 20 زيارة

قال أشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون المصرفية، إن عدد المواطنين المستفيدين بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع لمليون مستفيد، لافتا إلى أن محفظة القروض للمشروعات الصغيرة تبلغ نحو 250 مليار جنيه، وأن هناك شركات أصبحت من المصدرين بعدما بدأت من الصفر.

وقال عن مبادرة التمويل العقاري، إن الهدف منها دعم القطاع الأكبر من المواطنين للشرائح أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار إلى أنه تمت التسوية مع 1900 عميل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الصناعة، منها قضايا كانت في المحاكم منذ 15 عاما وبعدها عادت المصانع للعمل والتصدير.

وأوضح أن البنك يسعى ليكون المجتمع المصري في حالة من الرخاء وتعزيز التحول الرقمي، لافتا إلى أن البنك لن يتوانى أبدا عن مساندة الاقتصاد. وذكر أن البنوك المصرية هي المساهم الأول في الاقتصاد المصري، وأن البنوك هي أكثر الجهات ربحية، كما أن البنوك الأجنبية ترفع من استثمارها بشكل سنوي وتقرر إعادة استثمار أرباحها سنويا دون توزيع هذه الأرباح.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس، الذي انطلق اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وشريف عبد الباقي رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، تحت عنوان (التنمية المستدامة والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات)، لمناقشة مجهودات الدولة نحو إنجاح منظومة التحول الرقمي، وبناء الدولة الحديثة على أفضل الأسس العالمية.

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