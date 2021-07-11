تراند الفن: أشرف رشاد: عقوبات التحرش أقل مما يستحق الجاني

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهى أننا نقدر عظيمات مصر، مؤكدا أن “بناتنا أغلى ما عندنا”.

وأضاف رشاد، فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى: “أيضا نهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع الذى يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها”.

وتابع رشاد: “العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة، ولكن الفكرة هى أن المشرع الأول هو من تهاون فى تلك العقوبات التى كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لإعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة فى المجتمع”.



وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجانى ولكننا ملتزمين بقواعد قانونية ودستورية.

وأضاف: “كما أن العقوبات لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التى قصرت وفشلت فى تربيته وبالتالى تم زيادة قيمة الغرامة المالية التى ستتحملها الأسرة”.

وأكد رشاد، أن المرأة العربية فى التاريخ كانت وستظل مصونة.

ودعا رشاد النواب لتأييد المشروع، قائلا: “ساعدونى لنحافظ على قيم هذا المجتمع فى مواجهة الغزو الفكرى والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا”.

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