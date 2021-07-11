تراند الفن: لتغييرها يوم عرفة.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة البيت الحرام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - سلم أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتسلم الدكتور الشيبي كسوة الكعبة المشرفة بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة، وذلك استعدادًا لتغييرها، صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد رفعت في وقت سابق، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.

من جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10،000 ريال. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”.

وأهاب العميد الشويرخ، بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة “منى، مزدلفة، عرفات” دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم معاقبة المخالفين لتعليمات حج هذا الموسم، ومن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تصريح، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن ذلك القرار سيتم تطبيقه بدءا من 5 يوليو الجاري، حتى يوم 23 من نفس الشهر، مع تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن العقوبة تأتي حسب العقوبات والأحكام الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من تفشى الوباء خلال موسم حج هذا العام.

وطالبت الداخلية، المواطنين والمقيمين في السعودية بالالتزام بكافة التعليمات بموسم الحج، مؤكدة أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

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