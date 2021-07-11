تراند الفن: مدبولي يصل مصنع إلكتريك مصر.. والمسئولون يشيدون بدعم الحكومة للقطاع الخاص (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لمصنع شنايدر اليكتريك مصر، بمدينة بدر، وقدم العضو المنتدب للشركة شرحا للشركة وأشاد بدور الحكومة في دعم القطاع الخاص.

ويتفقد رئيس الوزراء المصنع بصحبة كل من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار، والمستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء هاني يونس، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

ويعقب هذه الزيارة جولة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المرتقب أن تشهد الجولة تفقد رئيس الوزراء تشطيبات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمباني الرئيسية الأخرى.

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