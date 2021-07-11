فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : أجريت اليوم مراسم استقبال رسمية لسلطان عُمان لدى وصوله مطار خليج نيوم. حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيباً بقدوم جلالته، كما عزف السلام الوطني للبلدين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: مراسم استقبال سلطان عمان لحظة وصوله مطار خليج نيوم وعزف السلام الوطني للبلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.