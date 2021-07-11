تراند الفن: موكب سلطان عمان خلال توجهه للقاء الملك سلمان في قصر نيوم

صحيفة المرصد : بثت قناة الإخبارية لقطات من موكب سلطان عمان هيثم بن طارق، وذلك خلال توجهه للقاء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر نيوم.

وكان سلطان عمان قد وصل قبل قليل إلى مطار خليج نيوم، حيث يبدأ زيارة تستغرق يومين هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020.

وكان في استقبال سلطان عمان لحظة وصوله، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



