تراند الفن: وزير التعليم يكشف حقيقة الصورة المتداولة للغش باللجان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 مساءً - علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم على الصورة المتداولة بين عدد من جروبات الطلاب وأولياء الأمور، بشأن الغش داخل لجان الثانوية العامة. ورد “شوقي”، عبر جروب غرفة عمليات الثانوية العامة قائلً: “إن هذه الصورة هي المتداولة في الامتحانات التجريبية في يونيو الماضي، تبينوا”.

وكان وزير التربية والتعليم، قد صرح بأنه لا جدوى للتعليق أو التركيز على ما يتم تداوله عبر جروبات “تليجرام” من تسريبات للامتحانات بالثانوية العامة، وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″: “إننا لن نعلق على تسريبات الامتحانات حتى نهايتها في 2 أغسطس، لأنه يساعد الساعين للتسريب في تداول ذلك”.

وأدى طلاب الثانوية العامة “الشعبة الأدبية” اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 257 ألفا و145 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيًا دون تدخل عنصر بشري، وفي حال عدم التسليم سيكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وسيكون على رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

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