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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : وصل سُّلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مدينة “نيوم”، حيث يبدأ زيارة تستغرق يومين هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020.
وكان في استقبال سلطان عمان لحظة وصوله، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتزينت شواريع مدينة نيوم بأعلام المملكة وسلطنة عمان لاستقبال سلطان عمان الذي يبدأ زيارة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة وصول سلطان عمان إلى “نيوم” والأمير محمد بن سلمان في استقباله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.