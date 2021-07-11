تراند الفن: لحظة وصول سلطان عمان إلى “نيوم” والأمير محمد بن سلمان في استقباله

صحيفة المرصد : وصل سُّلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مدينة “نيوم”، حيث يبدأ زيارة تستغرق يومين هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020.

وكان في استقبال سلطان عمان لحظة وصوله، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتزينت شواريع مدينة نيوم بأعلام المملكة وسلطنة عمان لاستقبال سلطان عمان الذي يبدأ زيارة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



