تراند الفن: «الحياة الفطرية» يحدد موعد فتح التراخيص للصيد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 مساءً - أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم فتح الترخيص للصيد خلال أسابيع قليلة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد تكلفة الرخصة لكل نوع من خلال منصة فطري.

وأكد المركز أنه لم يتم منع صيد الطيور المهاجرة بل بالعكس معظم الطيور المصرح بصيدها هي طيور مهاجرة، ولكن تم منع صيد الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض.

وأشار المركز إلى أن الصيد ببنادق الشوزن ممنوع حتي يتم وضع ضوابط خاصة فيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.