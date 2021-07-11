تراند الفن: ننشر قيمة تعويضات “السكني والتجاري” لسكان شارع حسين كامل بمصر الجديدة قبل تطويره (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - علم “القاهرة 24” من مصادره، القيمة التقديرية التي حددتها محافظة القاهرة، لتعويض سكان شارع حسين كامل بمصر الجديدة عن إخلاء مساكنهم.

وقال المصدر إن المحافظة حددت 8000 جنيه كتعويض عن قيمة المتر في الوحدات السكنية، وتم تحديد 16000 ألف جنيه قيمة المتر للوحدات التجارية.

وأضاف المصدر أن المحافظة ستصرف تعويض 4000 جنيه قيمة المتر في الجراجات، بشارع حسين كامل، مشيرًا إلى أن سعر المتر بالصيدليات الصيدليات سيكون 24000 جنيه.

ويتم إزالة العقارات الموجودة بشارع حسين كامل لتوسعة الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي وقت سابق قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة ستجتمع مع ممثلين الأهالي بمنطقة شارع حسين كامل بألماظة، لتحديد طريقة للتعويض، مؤكدًا أن هناك طريقتين للتعويض، وهما تخصيص شقق بديلة بمنطقة أهالينا، أو تعويض مادي يفوق أو يزيد على سعر الشقة.

وأضاف صابر في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أنه لامجال للتراجع عن قرار إخلاء المساكن لتوسعة الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه لن يخرج مواطن من مسكنه قبل تسلم شقة بديلة أو مقابل مادي للشقة التي يسكنها.

وتابع: “المساكن مملوكة لمحافظة القاهرة، وكانت بنظام حق الانتفاع”، موضحًا أن هناك جزءا خاصا من العقارات مملوك لشركة مصر الجديدة، والتي أقامت بدورها دعاوى قضائية لطرد السكان، وبالرغم من ذلك، تتعامل الدولة مع السكان على أن المنازل ملك لهم.

وأوضح نائب محافظ القاهرة أن الدولة لن تتأخر عن تطبيق المشروع سواء في حالة رفض السكان أو عدم رفضهم الإخلاء، لأن المصلحة العامة ومصلحة الدولة تفوق أي شيء.

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