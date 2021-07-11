تراند الفن: الملك سلمان يستقبل السلطان هيثم بن طارق بمدينة نيوم (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد، هيثم بن طارق سلطان عُمان، بمدينة نيوم السعودية، في أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا، وفقا لـ”العربية”.

وقال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن زيارة سلطان عمان تعكس رؤية مشتركة تجاه أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات.

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