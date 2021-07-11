تراند الفن: صورة تجمع “سلطان عُمان” بالأمير فيصل بن فهد .. والكشف عن تاريخ ومناسبة التقاطها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تاريخية للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مع الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز ” رحمه الله “. وذكر المشرف العام على الإعلام بوزارة الرياضة سابقاً “خالد فهد الحسين”، أنه تم التقاط الصورة في حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي السابعة 1984م. وكان سلطان عمان قد وصل قبل قليل إلى مطار خليج نيوم، حيث يبدأ زيارة تستغرق يومين هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020. وكان في استقبال سلطان عمان لحظة وصوله، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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