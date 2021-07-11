تراند الفن: لحظة احتفاء خادم الحرمين بـ”سلطان عمان” داخل قصر نيوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : أظهرت صور جديدة احتفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بسلطان عمان هيثم بن طارق داخل قصر نيوم. ويعد استقبال خادم الحرمين الشريفين لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، أول استقبال رسمي له – حفظه الله – لأي شخصية سياسية منذ بداية جائحة كورونا، حيث حرص الملك سلمان – أيده الله – على الدعوة، وأن يكون الاستقبال حضوريًا. ولا تزال استقبالات القادة والزعماء في العالم تتم على نطاق ضيق، في ظل انتشار الفيروس، وعدم وصول المناعة العالمية لمستوى آمن، وكسر البروتوكول الصحي خلال الاستقبال هو استثناء، وتعبير كبير عن مدى الحفاوة الشديدة والمحبة العميقة.

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