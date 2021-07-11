تراند الفن: بعد إعادة تعيين 1465 موظفًا بالدولة.. تعرف على شروط التسوية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - 1465 موظفًا من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من مختلف وحدات الجهاز الإداري، حصلوا على الموافقة النهائية لإعادة التعيين أو”التسوية”، والانتقال إلى مجموعات وظيفية جديدة، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنوط به بحث طلبات التسوية، الشروط والضوابط من خلال الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019؛ لتنظيم عملية إعادة التعيين للحاصلين على مؤهل أعلى، وما يترتب عليها من تغييرات بالدرجة الوظيفية والمالية، والمسمى الوظيفي.

يستعرض “القاهرة 24” الشروط والضوابط للتسوية، في ظل مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016:

1- أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016.

2- أن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

3- أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.

4- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط الوظيفة المتقدم التعيين عليها.

5- أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

6- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.

7- أن تلتزم الوحدة بعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.

8- أن يتقاضى الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين إليها أو أجره السابق أيهما أكبر.

9- إعادة التعيين “التسوية”، مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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