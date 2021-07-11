تراند الفن: صراخ وإغماءات في جنازة ضحايا حرائق قبرص (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - شهدت جنازة 4 شباب لقوا مصرعهم خلال الحرائق التي اندلعت في مزارع قبرص السبت قبل الماضي، صراخًا وإغماءات من أهالي الضحايا داخل قرية الناصرية في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

ورصد “القاهرة 24″، تشييع الجثامين، وسط حالة من صراخ وبكاء النساء والرجال، وتعرض عدد من أسر الضحايا لحالات إغماء.

واستقبل أهالي قرية الناصرية في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، جثامين الشباب الذين لقوا مصرعهم خلال الحرائق التي اندلعت في مزارع دولة قبرص.

وانتقل “القاهرة 24” إلى قرية الناصرية مسقط رأس الشباب الأربعة، ورصد حالة الحزن التي سيطرت على الأهالي، وسط صراخ وبكاء خلال استقبالهم جثامين الضحايا.

وقال أشرف يوسف، أحد أهالي القرية، لـ”القاهرة 24″، إن المتوفين هم: “صموئيل ميلاد فاروق، وأبانوب نبيل، وعيد نشأت مرزوق، وعزت سلامة يوسف”، موضحًا أنهم دخلوا قبرص بطرق شرعية، من خلال إنهاء جميع الإجراءات القانونية، والعمل بعقود رسمية موثقة.

بينما قال أحد أفراد الجالية المصرية في قبرص، إن الـ4 المصريين الذين توفوا في حرائق الغابات يعملون في مجال الزراعة، وحاصرتهم النيران لدى استقلالهم السيارة، ورغم محاولتهم الفرار منها لحقتهم النيران.

وكانت الحكومة القبرصية، أعلنت صباح الأحد الماضي، وفاة 4 مصريين يعملون في مزارع بمنطقة أودو، بعد العثور على سيارتهم محترقة جراء حرائق الغابات التي سببها ارتفاع درجات الحرارة في قبرص.

من جانبها، قالت السفارة المصرية في قبرص، إن السفير عمرو حمزة، وطاقم من السفارة، توجهوا إلى المنطقة التي وقعت بها الحرائق، واجتمعوا مع عدد من المسئولين القبارصة على رأسهم كل من وزراء الداخلية والصحة والزراعة القبارصة، ورئيس جهاز الشرطة؛ لمتابعة الأمر والاطلاع على كافة التفاصيل.

واستقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في مطار القاهرة مساء أمس السبت، جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية، وذلك بحضور الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بني مزار بمحافظة المنيا، والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة.

وقدم السفير عمرو محمود عباس، واجب العزاء لأهالي ضحايا الحادث الذين تواجدوا بالمطار، كما ثمن الجهود التي بذلتها بها السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية، لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين.

لينك لايف تشييع الجنازة

https://fb.watch/6GAijzd6q3/

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