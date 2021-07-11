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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن الصيد بالمملكة لم يُمنع ولكن تم تنظيمه من خلال ضوابط لضمان استدامة التنوع الأحيائي وحفظ الأنواع المهددة بالانقراض.
وعن فتح التصاريح للأسلحة، وخاصة بندقية الشوزن ثم حظر الصيد بها، أبان المركز أن الصيد ببنادق الشوزن ممنوع حتى يتم وضع ضوابط خاصة به.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أشار إلى أنه سيتم فتح تراخيص الصيد خلال أسابيع قليلة، وسيتم تحديد تكلفة الرخصة لكل نوع من خلال منصة فطري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: توضيح من “الحياة الفطرية” بشأن الصيد ببنادق الشوزن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.