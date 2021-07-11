تراند الفن: خالد سرحان عن مسلسل “المداح”: “حمادة هلال من أهم المطربين اللي مثلوا في مصر”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - عبر الفنان خالد سرحان عن سعادته بالتعاون مع الفنان حمادة هلال في مسلسل “المداح”، والذي عُرض في المارثون الرمضاني الماضي 2021.

وقال خالد سرحان في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “حمادة هلال شخص محترم ومهذب ومتدين، وبيحب شغله، وبعتبره من أهم المطربين اللي مثلوا في مصر، وكواليس العمل معه كانت رائعة”.

ومسلسل “المداح” بطولة الفنان حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، محمد عز، هادي خفاجة، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سكيرمو.

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