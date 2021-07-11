تراند الفن: البلوجر هادية غالب: “نفسي ننتصر على الشر.. وعاوزة أعمل حملة أمسك متنمر”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - نشرت البلوجر هادية غالب، فيديو لها عبر خاصية ستوري عبر موقع تبادل الصور القصيرة “انستجرام”، وهي تبكي وتتحدث عن الضغوطات النفسية اتي تعرضت لها الفترة الماضية.

وقالت غالب: “أنا بضغط على نفسي كتير طول الـ7 سنين اللي فاتت بسبب ضغط الشغل، لكن عشان أخد بالي من صحتي النفسية والعقلية والجسدية، مسحت انستجرام وتيك توك، ومسحت أبليكشن السوشيال ميديا، ولأول مرة في حياتي من أول ما بدأت سوشيال ميديا أخدت إجازة من غير تيلفون”.

وأضافت: “دي أحسن حاجة عملتها في حياتي، أنا لو مش مضطرة ارجع مكنتش رجعت، لأن فعلًا صحة الواحد العقلية أهم حاجة، ولم هي بتكون متأثر كل حاجة بتتأثر، أنا بقالي كتير مأخرة الخطوة دي، باخد على نفسي كتير لكن خلاص انفجرت”.

وتابعت: “بحب لما تشوفوني أكون مبسوطة، لكن لما أطلع من الحالة اللي أنا فيها هتكلم فيها عن كل حاجة، لما يكون عندي خبرة ازاي أرجع هكلمك بعمق”، مستكملة: “ياريت تكونوا طيبين، المشاهير ممكن تكون عندها مشاكل ورا الشاشة، لو أنا طالعة بضحك ده مش معناه اني مبسوطة وحياتي كويسة”.

وواصلت غالب: “لازم نقف للحق وقفة بجد، مينفعش اننا نشوف حد بيتنمر ونسكت صح إننا منشاركش، ولكن الأصح إننا نوقفه”.

وأكد أنها تنوى إطلاق حملة بعنوان “أمسك متنمر”، مشيرة إلى أن: “المتنمر بيسرق كل حاجة من الشخص”.

وأضافت: “زمان في أفلام الكرتون كان لازم الخير ينتصر على الشر، يارب الشر ماينتصرش عليّ، نفسي ننتصر على الشر”.

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