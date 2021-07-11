تراند الفن: تجديد حبس المتهم بقتل مدرب سباحة بالأهلي 15 يومًا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه مدرب السباحة بالنادي الأهلي بسبب خلافات مادية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات نشبت بين 3 مدربين سباحة يعملون بالنادي الأهلي على مكالمة فتاة، فاستشاط أحدهم غضبًا وطعن المجني عليه طعنة نافذة أودت بحياته في الحال، وأصاب الآخر بعدد من الجروح القطعية في مختلف أنحاء جسده.

وأوضح مصدر لـ“القاهرة 24” أن الخلاف نشب بين مدربي السباحة بالنادي الأهلي، حمل على إثره المتهم سلاحًا أبيضًا (سكين) ومن ثم اعتدى على الاثنين الآخرين، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والمتوفى إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات حيالهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين العثور على جثمان مدرب، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة.

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