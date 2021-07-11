تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (183)، جدة (119)، أبها (56)، الطائف (51)، مكة (41)، خميس مشيط (39)، حائل (34)، الدمام (32)، الخبر (29) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (182)، مكة (68)، جدة (64)، أبها (54)، الدمام (54) ، الجبيل (53) ، الطائف (48)، الخفجي (38) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 1189 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 501195 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 482414 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7976 حالة وفاة .