فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي، إن

المملكة قطعت أشواطا نهائية مع هذه جائحة كورونا، مع توفر اللقاحات والإقبال

المبشر عليها.

وقال إن السلطات الصحية في السعودية تقترب من تسجيل 20 مليون جرعة، والآن

تم الانطلاق في إعطاء الجرعة الثانية، وسط إقبال جيد جدا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال اليوم الماضي، فيما تم رصد تعافي 1189 حالة، ووفاة 13 شخصا.

ووفقا لإحصاء لوزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بداية تفشي

الوباء 501195 حالة، من بينها 10805 حالات نشطة، منها 1418 حالة حرجة تتلقى

الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 482414 حالة، في حين

ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7976 حالة وفاة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السعودية تعلن اقترابها من توديع كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.