تراند الفن: ننشر صورة “غريقَي الأقصر” بعد انتشال أحدهما ومواصلة البحث عن الآخر بنهر النيل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - شهدت منطقة الكرنك شمالي الأقصر، مساء أمس، حالة من الحزن بعد غرق ثلاثة أطفال، تمكن الأهالي من إنقاذ أحدهم، لكن لقي الاثنان الآخران مصرعهما غرقًا.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل يوسف البالغ 15 عامًا، لكن لا تزال أعمال البحث جارية عن الطفل الآخر والذي يدعى عبد الرحمن، وحصل القاهرة 24 على صورة لهما.

كانت سادت حالة من الحزن بمنطقة الكرنك شمالي الأقصر بعد تعرض ثلاثة أطفال للغرق بنهر النيل بمنطقة التلة.

وتمكن الأهالي من إنقاذ أحدهم، فيما استطاعت قوات الإنقاذ النهري انتشال جثة الآخر بعد غرقه، وتكثف حاليا من جهودها بالتعاون مع الأهالي في البحث عن الغريق الثالث.

وقام الأهالي بنقل الطفل الذي تم إنقاذه من الغرق بنقله لمستشفى الأقصر العام، فيما جرى إيداع جثة الآخر بعد انتشالها من المياه، بمشرحة المستشفى، ويتم البحث عن الثالث بمياه النيل.

تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وللتصريح بدفن جثة الآخر الذي تم انتشاله من المياه.

وتحولت صفحات السوشيال ميديا إلى عزاء ونعي في الأقصر إثر هذا الحادث الأليم، وسط دعوات بالرحمة والصبر لأهليهم.

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