تراند الفن: مصرع شخصين في تصادم ملاكي و”موتوسيكل” بكورنيش الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع بطريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة كليوباترا، إثر تصادمهما مع سيارة ملاكي أثناء استقلالهما دراجة نارية “موتوسيكل”.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة كليوباترا، ووجود وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والمعاينة تبين وجود شابين متوفيين في موقع الحادث أحدهم يُدعى “زياد.م.ا”، والآخر “يوسف.ا.ع”، فيما أصيب شخص ثالث يُدعى “أحمد.ر”، وتم نقل المصاب إلى المستشفى والمتوفين إلى مشرحة كوم الدكة.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء مرور سيارة ملاكي مسرعة، اصطدمت صدمة عنيفة بالدراجة النارية التي كان يقودها شاب رفقة صديقه، وحاول قائد السيارة الهرب إلا أن شهود العيان استطاعوا إيقافه على بُعد خطوات من الحادث وتم التحفظ عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة، لتحديد سبب الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وسؤال شهود العيان.

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