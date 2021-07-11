تراند الفن: جامعة المنيا تشارك في معرض الجامعات الحكومية الافتراضي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - صرح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، بأن الجامعة شاركت بمعرض الجامعات الحكومية المصرية الافتراضي، الذي نظمه المكتب الثقافي المصري بالسعودية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي عبر الإنترنت، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، وبحضور الدكتور عمرو عمران، المستشار الثقافي المصري بالسعودية، والدكتورة رشا كمال مدير الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.

وشارك بالمعرض الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمنسق العام للوافدين، متحدثًا عن الجامعة، وإمكانياتها البشرية والمادية ومرافقها البحثية والخدمية، وما تضم من كليات معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة لبرامجها المتميزة في العديد من التخصصات العلمية الجديدة والتي يتطلبها سوق العمل، وكذلك موضحًا موقع الجامعة بمحافظة المنيا عروس الصعيد وما تتمتع به من مقومات سياحية.

كما شارك بالمعرض الافتراضي عبر شبكة الانترنت إيمان حمدي مدير إدارة الوافدين والتعاون الدولي بالجامعة، ومنسق الوافدين بالإدارة المركزية لشئون الطلاب، وبدعم فني من مهندسي شبكة المعلومات بالجامعة وتم خلال فعاليا المعرض عرض فيلمًا تسجيليًا للمركز الإعلامي يبرز أهم ما يميز جامعة المنيا.

وأشاد الدكتور عصام فرحات بمستوى المعرض والمناقشات المثمرة التي دارت خلاله، سواء بين ممثلي الجامعات، وممثلي الادارة المركزية للطلاب الوافدين، أو بين المشاركين من الجامعات الحكومية، وكذلك الرد على استفسارات الطلاب الوافدين خلال فعاليات المعرض الافتراضي، مثمنًا مجهودات الجامعة وسعيها الحثيث للمشاركة في الملتقيات والمعارض المختلفة لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة المنيا، تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الصدد باعتبار جذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر هدفا قوميًا.

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