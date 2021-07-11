تراند الفن: بعد ضبط لحوم فاسدة.. محافظ بورسعيد لأحد الجزارين: “هتروح من ربنا فين؟” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - تحدث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن واقعة ضبط ربع طن لحوم ودهن فاسد، خلال حملة تموينية مكبرة، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحي المبارك.

ووجه محافظ بورسعيد حديثه للجزار: “هتروح من ربنا فين؟”، مؤكدًا أنه يثق أن الذبيحة التي تم استخلاص اللحوم منها مذبوحة بشكل غير آمن، وخارج المجازر الحكومية.

وأكد “الغضبان” أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه هذا الشخص المخالف، قائلًا: “مش هنسمح أن ولادنا وأحفادنا ياكلوا لحوم فاسدة بسبب ناس معندهاش ضمير”.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء، بالوقوف بقوة أمام محاولات المواطنين الذبح في الشوارع، وذلك خلال أيام عيد الأضحى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المجزر الآلي بالمحافظة جاهز لاستقبال أي عدد من الأضاحي، بسعر 75 جنيهًا للرأس الجاموسي والأبقار، و65 للخراف، دون تقطيع اللحوم والتي تتم بالاتفاق مع الجزار داخل المجزر.

وشدد “الغضبان”، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة محاسبة محال الجزارة بالقانون، وإزالة شوادر الذبح وذلك بما ينظمه القانون، وبما يضمن الحفاظ علي البيئة.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد على مدار الـ24 ساعة في الشارع، قائلًا: “أنا مش عاوز أشوف شادر في الشارع ومش هسمح بالذبح في الشارع والحساب لازم يكون بالقانون”.

وحذر المحافظ المواطنين من مخالفة القانون والذبح خارج المجزر، مؤكدًا أن الأضحية سيتم التحفظ عليها، وتوزيعها على الفقراء في دور الأيتام والمسنين، وذلك لمخالفة المواطن للقانون، وحق الدولة في حفظ حقوق المواطن للحياة في بيئة مناسبة ونظيفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.