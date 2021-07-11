تراند الفن: لبحث ملف سد النهضة.. وزيرة خارجية السودان تصل روسيا في زيارة رسمية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - وصلت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إلى روسيا الاتحادية، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تشمل التباحث حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية.

وقالت مريم الصادق، عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، إن المباحثات التي ستشهدها زيارتها لموسكو تشمل مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

بينما أكدت وكالة الأنباء السودانية، أن المباحثات ستركز على تطورات قضية سد النهضة، موضحة أن الوزيرة ستلتقي خلال زيارتها اليكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ورئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

وكانت روسيا قد أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك في كلمتها باجتماع مجلس الأمن حول القضية، الخميس.

وأكد المندوب الروسي استعداد بلاده للإسهام في حل هذه القضية، معربا عن تفهم موسكو لقلق مصر والسودان من التداعيات السلبية المحتملة عند تشغيل السد دون تنسيق واتفاق.

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