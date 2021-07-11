تراند الفن: توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني (فيديو وصور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏42 دقيقة مضت تواصل 14 زيارة

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسُلطان عُمان هيثم بن طارق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

وقع مذكرة التفاهم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان.

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