تراند الفن: 7 خطوات لحماية حسابك على «فيس بوك»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن المخترقين يبحثون باستمرار عن طريقة لاختراق حسابات الفيسبوك والحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين.

وأشارت أنه لمنع القراصنة من اختراق حساب فيس بوك الخاص بك، يمكنك اتباع هذه الخطوات السبع لحماية بياناتك الشخصية:

1. لا تستخدم كلمات مرور سهلة لحسابات متعددة

لا تستخدم نفس كلمة المرور لحسابات فيس بوك المختلفة، وحاول اختيار كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب. وفقًا لتقرير صادر عن شركة الهوية سيكيور أوث، اعترف 53٪ من الأشخاص باستخدام نفس كلمة المرور لحسابات مختلفة.

وبحسب راج سماني، كبير العلماء في شركة “ماكافي” فإن أكثر من 36٪ من مستخدمي فيسبوك لم يغيروا كلمة المرور الخاصة بهم لفترة طويلة من الزمن.

إذا تمكن القراصنة من الوصول إلى إحدى كلمات مرور الحساب هذه، فمن المحتمل أن يتمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى جميع الحسابات الأخرى المرتبطة باسم المستخدم وكلمة المرور. هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا للوصول إلى جميع حساباتك.

وينصح الباحث الأمني الرئيسي في شركة كاسبرسكي، بتغيير كلمة المرورك بشكل مستمر وجعلها فريدة، ودعم ذلك بمصادقة متعددة العوامل.

2. استخدام المصادقة متعددة العوامل

قد تبدو المصادقة ذات العاملين، حيث تحصل على رمز نصي أو بريد إلكتروني، لتأكيد هويتك، خطوة مزعجة للوصول إلى حسابك على فيسبوك ولكنها ستمنحك حماية إضافية من المتسللين.

إذا قمت بإعداد مصادقة ثنائية، فسيُطلب منك إدخال رمز تسجيل دخول خاص أو تأكيد محاولة تسجيل الدخول في كل مرة يحاول شخص ما الوصول إلى فيسبوك من متصفح أو جهاز محمول آخر.

يمكنك أيضًا إعداد تنبيه على فيسبوك لإعلامك إذا حاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من متصفح أو جهاز محمول غير مألوف.

3. لا تتصل بشبكة واي فاي غير آمنة

هناك طريقة شائعة أخرى للقراصنة للوصول إلى حسابك، وهي جمع البيانات من الأجهزة عندما يتصل الأشخاص بشبكة واي فاي غير آمنة، لذا ينصح بالتأكد من أمان جميع شبكات الوايفاي التي تستخدمها سواء في المنزل أو العمل أو في الأماكن العامة.

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