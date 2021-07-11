نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كيا الجبر للسيارات اليوم kia وشروط التقسيط بالأسعار.. فرض لن تعوض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيا الجبر للسيارات اليوم Kia Motorsيبحث عنها عشاق اقتناء السيارات في المملكة العربية السعودية عنها بجانب شروط الجبر لتقسيط سيارات كيا 2021 وأسعارها لمعرفة أي موديل سيارات كيا المناسبة لديهم، وطريقة دفع الأقساط، كما أن عروض كيا الجبر للسيارات اليوم تعتبر من أفضل عروض السيارات فى المملكة العربية السعودية، نظرًا لأن شركة الجبر السعودية هى الوكيل الرسمي المعتمد في المملكة لبيع سيارات كيا الكورية، وبالتالي تكون أفضل الأسعار مقارنة بالمعارض الآخري ويقبل على الشراء منها الكثير من عشاق سيارات كيا في السعودية.

عروض كيا الجبر للسيارات اليوم

جاءت عروض كيا الجبر للسيارات اليوم بالتقسيط بناءً على تساؤلات الكثير من المواطنين والمقميمين عن عروض Kia Motors والتى تعتبر من أفضل السيارات التى يفضل اقتنائها المتواجدين في المملكة العربية السعودية لمه يميزها من إمكانيات تتميز بالسرعة وسهولة الاستخدام وغيرها من مميزات سيارت كيا بمختلف موديلاتها.

شروط الجبر لتقسيط سيارات كيا 2021

حددت شركة الجبر للسيارات والتى تمثل الوكيل الرسمي لعلامة كيا الكورية في السعودية، شروط نظام تقسيط السيارات على النحو الآتي:

عدم وجود مقدم، ولكن التقسيط بواسطة الإيجار التمويلي للمستهلكين المحول راتبهم.

يقدم الايجار الشهريحدد حسب قيمة السيارة على مهلة 60 شهر.

تشمل عروض التقسيط موديلات 2020 و2021.

تصل نسبة الأرباح السنوية إلى 6,14%.

أسعار أقساط السيارات من كيا الجبر

نتناول على سبيل المثال لا الحصر، أسعار أقساط السيارات من ماركة كيا 2021 شهريًا حسب موديل السيارة، على النحو الآتي:

سيارة كيا سبورتاج موديل عام 2021 بقسط 1,199 ريال سعودي شهريًا. سيارة كيا سيراتو موديل 2021 بقسط 898 ريال سعودي شهريًا. سيارة كيا بيجاس إصدار عام 2021 بقسط 686 ريال سعودي شهريًا. سيارة كيا ريو موديل عام 2021 بقسط 797 ريال سعودي شهريًا. سيارة كيا كادينزا إصدار عام 2021 بقسط 1,650 ريال سعودي شهريًا. سيارة كيا تيلوريد 2021 بقسط 1,999 ريال سعودي شهريًا.

وبذلك يكون اتضح كل مايخص عروض كيا الجبر للسيارات اليوم kia وأسعارها بالتسقيط في المملكة العربية السعودية لتكون فرصة متاحة لراغبي الشراء، كما يمكنكم متابعة موقعنا لمعرفة آخر العروض بشكل مستمر.