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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 2 ذو الحجة 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم والتي تعد واحده من اهم و افضل العروض المميزة التي ينتظرها الجميع في كل أسبوع حيث تقدم افضل انواع المنتجات الغذائية كالفواكه و الخضروات و البقوليات و جميع انواع المعلبات الغذائية و اللحوم و الأسماك بخصومات تصل الي 50% كي يستفيد جميع الأشخاص حيث يستمر هذا العرض ليوم الاثنين فقط في جميع متاجر و أسواق عبدلله العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعودية فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء هذا العرض.
عروض العثيم اليوم
تشمل عروض العثيم جميع ما يحتاجه المواطنين من مستلزمات غذائية حيث تقدم جميع أنواع الفواكه كالتفاح و البرتقال و الموز و العنب و الليمون و المشمش و البطيخ كما تحتوي علي جميع انواع الخضار الطازج كالخيار و البصل وجميع الأسماك كما تقدم لعملائها جميع الأدوات المنزلية و الأدوات الكهربائيه بخصومات تصل الي نصف السعر في جميع المتاجر في جده و الرياض وجميع المدن وسوف نذكر لكم جميع المنتجات من خلال هذا المقال كي تسفيدوا من هذا العرض المميز.
مجله عروض العثيم ليوم الاثنين
تحتوي عروض العثيم علي العنب الابيض بسعر 11.95 ريال سعودي و الكمثري افريقي بسعر 9.95 ريال سعودي و البطاطس بسعر 2.50 ريال سعودي و البصل الاحمر بسعر 2.95 ريال سعودي و جميع انواع الحلويات الشرقيه حيث تقدم بسبوسه بالسمن طبيعي بسعر 24.95 ريال سعودي و عدس احمر بسعر 5ز95 ريال سعودي و كيك سعر 12.95 ريال سعودي فقط حيث تستمر عروض العثيم الطازج لمده يوم واحد فقط فسارعوا قبل نفاذ الكميه.
تشمل عروض العثيم جميع انواع الخضروات و اللحوم حيث تقدم الطماطم بسعر3.95 ريال سعودي و لحم عجل بدون عظم بسعر 38.95 ريال سعودي و الشمام الاصفر و جميع انواع التمر و القهوه التي يعشقها الجميع الرجال و النساء بجميع انواعها بسعر 33.95 ريال سعودي و الفلفل الرومي ايضا و و الخوخ السكري بسعر 6.95 ريال سعودي و الرومان الهندي بسعر 11.95 ريال سعودي وجميع الاجهزه المنزليه حيث تحتوي عروض العثيم علي قدر ضغط و قلايه كهربائيه و مكيرويف بسعر 99 ريال سعودي فقط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 2 ذو الحجة 1442 مهرجان الطازج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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