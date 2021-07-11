تراند الفن: منسّق ائتلاف معلمي مصر: التجربة الجديدة للتعليم إعجاز بكل المقاييس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال إبراهيم نشأت، منسق ائتلاف معلمي مصر، إن ما حدث في تجربة التعليم المصري، يُعتبر إعجازًا بكل المقاييس، كما ستذكر الأجيال القادمة أن دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالعقلية المنفتحة التي اختارته القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للتربية والتعليم مُتميز بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

وأوضح نشأت، أن جميع المشاكل التي تُصاحب امتحانات الثانوية العامة كأن لم تكن موجودة قبل ذلك، وأن التربية والتعليم ودكتور طارق شوقي لم يبذلوا كل المجهود من أجل تطويرها.

وتابع: “لا يستطيع أحدًا أن ينكر تغير الوضع كثيرًا عن الماضي إلى الأفضل، حتى من اعترض على التابلت.. لم تتأخر وزارة التعليم في حل مشكلة التابلت وكل المشاكل”.

وأضاف منسق ائتلاف معلمي مصر، أن ترى وزيرًا بمثل هذه الروح الشابة والعقلية المتفتحة يدعو للفخر سواء كان هناك أحدًا يهتم لهذه الدرجة، وأن يكون رقم هاتفه الشخصي مُتاح لجميع إطلاقًا لم يحدث ولم يكن هناك ما يُميز، ولا ائتلافات أو روابط، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التواصل، بل كان عبارة عن نشرات وقرارات.

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