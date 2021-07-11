تراند الفن: «واتساب» يعتزم طرح خاصية جديدة للمستخدمين تتعلق بالصور والفيديوهات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - كشف تقرير تقني عن تطوير تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تجاوز خطوة ضغط الصور وملفات الفيديو الكبيرة المزعجة وإرسالها بسهولة وبأفضل جودة ممكنة عبر التطبيق.

ووفقاً لـ”الشرق الأوسط”، فإنه من المحتمل أن تنضم الخاصية الجديدة واسمها «أفضل جودة» إلى خيارات «تلقائي» و«توفير البيانات» في أي نسخة جديدة من التطبيق.

وسيكون لدى المستخدمين خيار إما ضغط الصور ومقاطع الفيديو، بهدف توفير استهلاك البيانات، ثم إرسالها بأفضل جودة متاحة، أو السماح لتطبيق «واتساب» تلقائياً بتحديد المستوى الأمثل لضغط الملفات.

وتم تقديم هذه الإعدادات في تحديث لتطبيق «واتساب» تم إرساله إلى خدمة «جوجل بلاي بيتا بروجرام» ورصدها موقع «دبليو إيه بيتا إنفو».

ومن المحتمل أن يتم طرح الخاصية الجديدة لجميع المستخدمين من خلال الإصدار الجديد لتطبيق «واتساب» للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، رغم أنه لم يتضح حتى الآن موعد هذه الخطوة.

ومن المحتمل توفير خاصية مماثلة للإصدار الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس أيضاً، حيث اعتاد تطبيق «واتساب» توفير كل الخصائص لمستخدمي نظامي التشغيل.

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