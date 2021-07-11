تراند الفن: تعيين عضوين جديدين بهيئة كبار علماء الأزهر بعد تصديق الرئيس السيسي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال مصادر بجامعة الأزهر، إن الرئيس السيسي صدق على قرار تعيين عضوين جديدين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهما الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فتحي عثمان الفقي، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني والدكتور فتحي عثمان الفقي، ينتميان إلى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، وهما من العلماء المشهود لهما بالكفاءة العلمية، والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطى المعتدل.

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