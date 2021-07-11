تراند الفن: لحظة مداهمة مستودع مخالف في نجران وضبط 2500 إطار مغشوش (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - داهمت وزارة التجارة، اليوم الأحد، مستودعًا مخالفًا في نجران للغش في إطارات السيارات، تديره عمالة مخالفة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط مستودع مخالف في نجران، للغش في بيع الإطارات داخل سكن عمالة مخالفة تم تغطيته عن الأنظار عبر مخبأ سري.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه تم ضبط وإتلاف 2500 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية وإغلاق 3 محال مخالفة، وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

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