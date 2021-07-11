نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية أضحية العيد بأرخص الأسعار مع عروض عيد الأضحى من hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية تقدم عروض أسعار أضحية العيد الأضحى، يعرض هايبر بنده hyper panda ارخص عروض العيد المضمونة، وذلك على أن تتم عملية الذبح في مسالخ البلدية الرسمية الخاصة بكل منطقة، ولذلك يأتيكم هايبر بنده بأرخص أسعار اللحوم والأضاحي؛ لكي تختاروا منها ما يتناسب مع إمكانياتكم الإقتصادية، وبإمكانك إختيار أضحيتك المناسبة وإتباع خطوات طريقة شراء الأضحية لكي تصلك أضحيتك متكاملة، ويبدأ مشروع الأضاحي من بنده منذ يوم الخميس 28 ذو القعدة 1442، وينتهي في يوم 8 ذو الحجة 1442 والموافق 18 يوليو 1442، وتستمر العروض حتى نفاذ الكميات، وفيما يلي كافة التفاصيل.

عروض بنده اليوم

يعرض هايبر بنده panda مجموعة مختارة من أضاحي العيد في المملكة السعودية، وتشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة أي أنه لا تحتاج لدفع المزيد من أجل الضرية، وذلك بالإضافة إلى خدمة تقطيع مجانية لتتمكن من استلام أضحيتك متكاملة، كما يقدم بندة السعودية أفضل أوزان الأضاحي بأقل الأسعار، وتشمل العروض مختلف أنواع الأضاحي من حيوان الخروف، الجمال، وفيما يلي المناطق المتوفر بها العروض والأماكن المتاحة لاستلام أضحيتك، وإليك صور أفضل عروض أسعار أضاحي العيد:

متوفر بجميع المناطق خروف نعيمي محلي بوزن 23 كيلو أو أكثر بسعر خاص 1750 ريال سعودي.

خروف سواكني متوفر بكافة المناطق بوزن 18 كيلو أو أكثر بسعر 1230 ريال سعودي لفترة محدودة.

عرض على خروف بربري بوزن 10 كيلو أو أكثر متوفر في كل المناطق بسعر 685 ريال سعودي.

عجل كامل بوزن يتراوح بين (150-200) كيلو بسعر 7399 ريال سعودي، هذا العرض متوفر فقط في جدة.

جمل كامل بوزن (150-200) كيلو بسعر 6799 ريال سعودي، هذا العرض متوفر فقط في جدة.

بنده

إذا كنت تبحث عن طريقة شراء واستلام أضحيتك فيمكنك إتباع الخطوات التالية ومن ثم يمكنك ضمان العروض قبل نفاذ الكمية، وتستمر العروض حتى اليوم الثامن من ذي الحجة 1442:

قم بزيارة أحد فروع بنده المتاح بها العروض أضحية العيد السابقة والمراد إتمام عملية شرائها.

احرص على معاينة أضحيتك واختيارها بعناية لتتلاءم مع احتياجاتك من حيث الجودة والوزن والفئة السعرية أيضًا.

إتمام عملية الدفع حيث يودع المبلغ كاملًا بالفرع التابع لمنطقتك ولا تنسى الحصول على إيصال الدفع لضمان الأمان التام.

حدد موعد استلام أضحيتك وذلك في الفترة ما بين (10-12) ذي الحجة الموافق (20-22) يوليو 2021.

في اليوم المحدد في إيصال الدفع بإمكانك التوجه إلى الفرع التابع لمنطقتك وتقديم إيصال الدفع، ومن ثم بإمكانك استلام أضحيتك مذبوحة ومقطعة مجانًا كأحد الخدمات التي يقدمها هايبر بنده لعملائه بمناسبة العيد الأضحى.

موعد الإستلام بعد الساعة 6 مساءً.

نقلنا لكم مجموعة متنوعة من أسعار أضاحي العيد في السعودية، وعروض بنده اليوم على أضحية العيد، وطريقة حجز الأضحية وطريقة إستلامها، بالإضافة إلى طريقة الدفع أيضًا، تابعونا لمعرفة المزيد حول عروض العيد الأضحى في السعودية، وعروض أسعار أضحية العيد بارخص الاسعار من مختلف متاجر السعودية.