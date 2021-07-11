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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو، لحظة اصطدام سيارة “بي إم دبليو” من الفئة الثالثة بعدد من السيارات الفاخرة في موقف سيارات، وذلك بسبب تشاجر قائدتها مع زوجها.
وأظهر الفيديو أن الزوجة الغاضبة التي تشاجرت مع زوجها في موقف سيارات تحت الأرض، اصطدمت بسيارات أخرى وحطمتها وأبرزها “فيراري” و”بورش918″.
وأبانت اللقطات أن السيارة البورش اصطدمت بعمود خرساني، كما تضررت سيارة مرسيدس إي كلاس يحتمل أن تكون قد تعرضت لخدوش بالإضافة إلى دراجة نارية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: امرأة تحطم بمركبتها عدد من السيارات الفاخرة.. والسبب غريب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.