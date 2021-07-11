تراند الفن: تاجر بالغرفة التجارية بسوهاج لـوزير القوى العاملة: “لو مكنتش صايم كنا عملنا معاك الواجب”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - لقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، ترحيبًا كبيرًا، من قبل أبناء محافظة سوهاج، خلال زيارته للمحافظة لافتتاح دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال، لمساعدتهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال أحد التجار بالغرفة التجارية لمحافظة سوهاج لوزير القوى العاملة خلال جلسة حوارية بمقر الغرفة في المحافظة: “نفسنا كنت تزورونا وحضرتك مش صايم كنا عملنا معاك الواجب.. شرفت ونورت سوهاج”.

وافتتح محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الأحد، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال الموجودين في المحافظة لمساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة لهم” ذلك بقاعة ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد حماد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج.

وخلال الزيارة، عقد الوزير لقاء مع 30 من رجال الأعمال والمستثمرين بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، وعقد ندوة حول تداعيات كورونا وآثارها على أصحاب الأعمال، ومن المقرر أيضا أن يقوم وزير القوى العاملة والمحافظ بعقد لقاء بديوان عام المحافظة مع 22 من العمالة العائدة من الخارج، وعدد 40 من النقابيين، وتسليم شيكات إقراض مباشر لـ 9 من الشباب، بالإضافة إلى تسليم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة.

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