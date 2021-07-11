تراند الفن: رقم مميز لخط وسط منتخب إنجلترا قبل مواجهة إيطاليا في نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - يمتلك خط وسط منتخب إنجلترا رقمًا مميزًا، حققه في المباريات السابقة، قبل مواجهة منتخب إيطاليا، اليوم الأحد، في نهائي مسابقة كأس أمم أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، فإن شباك منتخب إنجلترا تلقت هدفًا واحدًا فقط من لعب مفتوح خلال 830 دقيقة في وجود لاعبي الوسط كالفين فيليبس وديكلان رايس على أرض الملعب.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الإيطالي، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والــ10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بث المباراة على beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max، بتعليق حفيظ دراجي.

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