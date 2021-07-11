تراند الفن: الأولمبياد خطة ناصر ماهر للرحيل النهائي عن الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - يحلم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بالمشاركة بشكل أساسي مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، التي تنطلق في شهر يوليو الجاري، من أجل ضمان وصول عروض قوية له من أندية خارجية، تمهيدا للرحيل النهائي عن القلعة الحمراء.

وطلب ناصر ماهر، في وقت سابق من وكيله أحمد يحيي، الاجتماع مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، لمعرفة أسباب الاستبعاد المستمر من جانب الجهاز الفني للاعب في المباريات خلال الفترة الأخيرة، علي الرغم من اجتهاده الدائم في التدريبات، حيث كان يريد اللاعب معرفة مصيره مع الأهلي، ففي حالة استمرار تجاهله سيقدًم طلبا رسميا إلي جهاز الكرة من أجل الرحيل عن النادي بشكل نهائي، وليس الإعارة مثلما كان يحدث في الماضي.

وانتاب اللاعب حالة غضب شديدة بسبب تراجع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن وعوده له بمنحه فرصة المشاركة في المباريات، وهو ما لم يحدث حتي الآن حيث شارك منذ عودته من الإصابة في دقائق معدودة في مباريات الدوري الممتاز، ثم وجد نفسه دون سبب بعيدا عن حسابات الجهاز الفني.

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