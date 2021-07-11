فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - يقدم موقع المصريون لقرائه الكرام بث مباشر لمباراة الأهلي ومصر المقاصة والتي تقام على استاد الجيش الثالث في السويس، ضمن

مؤجلات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقامت لجنة المسابقات

باتحاد الكرة المصري بتغيير موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري، حيث كان من

المقرر إقامتها في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد قبل أن يتم تغيير موعدها، إلى

الساعة السابعة.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وفي رصيده 48 نقطة حققها من

22 جولة، بعدما حقق الفوز في 14 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة – غزل المحلة – الاتحاد

– سيراميكا – الإنتاج الحربي – المقاولون – طلائع الجيش – الإسماعيلي – الزمالك – إنبي

– المصري -الاتحاد – سموحة – المقاولون».

كما تعادل الأهلي في 6 مباريات أمام «وادي دجلة – البنك الأهلي

– بيراميدز – الجونة – الزمالك- بيراميدز

» وخسر مباراتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بث مباشر.. مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.