تراند الفن: صور لطائرات سعودية أثناء استقبال طائرة سلطان عمان في الأجواء وترافقها حتى الهبوط

صحيفة المرصد : استقبلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الأحد، طائرة سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق ورافقتها حتى الهبوط في مطار نيوم.

وأظهرت مجموعة من الصور لحظة مشاركة طائرات القوات الجوية الملكية في تنظيم استعراض جوي خلال مرافقة طائرة السلطان هيثم بن طارق بعد دخولها أجواء المملكة.

وكان سلطان عمان قد وصل في وقت سابق إلى مطار خليج نيوم، حيث يبدأ زيارة تستغرق يومين هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020.