تراند الفن: “أنا عمو”.. هدية أحمد شيبة لجمهوره في عيد الأضحى المبارك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة، لطرح أغنيته الجديدة “أنا عمو”، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ويتعاون أحمد شيبة في أغنية “أنا عمو” لأول مرة مع المؤلف سامح الكومي، والملحن خالج سلطان، وتوزيع موسيقي نوار البحيري.

وتقول مطلع كلمات الأغنية: “أنا نازل يا بني سوقكم.. أنا جاي لوحدي أسوقكم.. أنا طول العمر راكب.. طول عمري كبير وفوقكم”.

وعلى جانب آخر، طرح أحمد شيبة أغنية وطنية جديدة بعنوان “سلم على مصر”، من كلمات محمد الجمال وألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، وتم طرحها مع احتفالات 30 يونيو المقبل على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

يُشار إلى أن أحمد شيبة طرح تعاون مؤخرًا مع مطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان “يلا سلام” على موقع يوتيوب، من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضًا بعنوان “أنا أصلي وإنتوا سكّة”، على طريقة الديو، بمشاركة في الغناء مع المطرب الشعبي حمدي إمام، من كلماته وألحان وتوزيع نوار البحيري.

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