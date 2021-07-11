تراند الفن: الجوازات تكشف عن 4 شروط لسفر المقيمين من المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : كشفت المديرية العامة للجوازات عن 4 شروط في حال رغب المقيم السفر من المملكة، تتمثل في (الحجز عن طريق الخطوط الناقلة، تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول البلد المراد السفر إليها). وشددت على ضرورة تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، مع استثناء الفئات المعلن عنها سابقاً من الحجر المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة.

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