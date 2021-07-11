تراند الفن: رئيس “يويفا” يتحدث عن نهائي يورو وحظوظ إنجلترا وإيطاليا في الفوز باللقب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - تحدث ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، في تصريحات صحفية حول نهائي يورو 2020 اليوم بين إنجلترا وإيطاليا.

وقال تشيفيرين: “إنهُ يورو لا يُنسى، وأتمنى بأن يكون النهائي الليلة لإعمار الكرة الأوروبية”.

وتابع: “سحر هذه البطولة بداية من المآثر التي حققها البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكسره لكافة الأرقام القياسية مرورًا بمرحلة المجموعات، إلى دراما لا هوادة فيها قدمتها المراحل الإقصائية وخروج العديد من الفرق المرشحة”.

وأكمل: “الآن حانت لحظة الحقيقة للفريقين الذين يلعبان النهائي، في لحظة طال انتظارها على ملعب ويمبلي العريق”.

وأضاف: “الفريقان عقب نجاحهما في عبور محطة نصف النهائي استعادا بشكل جيد هذه المناسبة العظيمة.. مدركين أن عليهما بذل الجهد من أجل الظفر بالكأس الذي يحمل اسم “هنري ديلوناي” كأس اليورو المرموق لجلب الفرح للجماهير وإقامة الاحتفالات”.

وأشار إلى أن “البطولة جذبت إعجاب الجميع على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، حيث أبرزت العديد من النجوم في هذه الساحة المميزة”.

وأتم: “أتمنى حظا سعيدا للجميع وللفريقين اللذين بلغا المباراة النهائية.. آمل للمشجعين في جميع أنحاء العالم أن يستمتعوا بكرة قدم تثير إعجاب كل الفئات العمرية”.

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