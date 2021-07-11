نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافات جديدة للعبة جراند ثفت أوتو لجميع الأجهزة ومميزاتها 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الفترة الأخري في عالم الألعاب ثغرة لظهور لعبه جديدة تنافس لعبة ببجي وفري فاير التي تعتبر تلك الألعاب لا منافس لها على المستوي العالمي ولكن هل اللعبة التي برزت مؤخراً جديدة كما يُطلق عليها ونقدم لكم كافة الإجابات للأسئلة التي تدور حول محبي الألعاب، لعبة جراند ثفت أوتو لا تعتبر من الألعاب الجديدة بل هي أقدم من فري فاير وببجي ولها أكثر من حوالي عشرين سنه وكان يرمز لها بأسم GAT وتُعني سرقة السيارات.

لعبة جراند ثفت أوتو GAT

مهام لعبة جراند ثفت أوتو:

يدخل اللاعب في مجموعة من المدن المختلفة وتشبه المدن الأوروبية يعتبر اللاعب حر دون قيود أو عوائق ويمكنه أن يشارك في جميع المثيرات الجانبية، وقامت الشركة المسؤولة عن اللعبه بتحديث اللعبة أكثر من مرة ما يقارب من أربعة مرات حتى أنه تم إنشاء سلسلة ألعاب GAT وحققت اللعبة نجاحات عظيمة ومكاسب تجارية ضخمة، تثير لعبة ببجي الحماس والتشويق في نفوس اللاعبين وتعتبر اللعبة مناسبة لجميع الأعمار لذلك نجد أن الكبار والصغار يدعمون لعبة جراند ثفت أوتو، ويوجد العديد من المميزات في التحديث الجديد للعبة GAT وللتعرف على كافة المميزات يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

مميزات وإضافات لعبة جراند ثفت أوتو:

واقعية المعدات داخل اللعبة من السيارات والمواد المستخدمة مما يجعل اللاعب يشعر بواقعية وليس مجرد لعبة. جميع الشخصيات الموجودة في اللعبة مثل شخصيات حقيقية وليس مجرد شخصيات وهمية. لا يوجد بطل أساسي للعبة سوي اللاعب على عكس جميع الألعاب ويهاجمه شخصيات إستثنائية داخل اللعبة. أضواء اللعبة مثيرة للحماس بالإضافة إلي أصوات موسيقية محببة لدي الجميع كوسائل ترفيهية أثناء اللعب. إستحالة الشعور بالملل أثناء اللعب. اللعبة متاحة لجميع الأجهزة سواء الأندرويد وأجهزة الآيفون والكمبيوتر لذلك لا يوجد عوائق أثناء التحميل.

لعبة جراند ثفت أوتو:

بالنسبة لأجهزة الأندرويد يمكن إدخال أسم اللعبة بسهولة على الشبكة العنكبوتية والنقر على تنزيل وتحميل اللعبة بعد إنتهاء عملية التحميل نقوم بالدخول على الملفات الخاصه بالموبايل ثم القيام بنسخ الملف وإستبدال النسخة

والضغط على تثبيت الملف بسهولة ومباشرة اللعب.