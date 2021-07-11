فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - صحيفة المرصد : أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتصوغ، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس. وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن عباس هنأ الرئيس الإسرائيلي على تنصيبه. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن “اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ”. وأضافت أن عباس أكد خلال الاتصال على “ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس”. وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة “القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: في اتصال هاتفي …الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس الإسرائيلي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.