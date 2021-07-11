تراند الفن: قتل شاب داخل جراج بشرق الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - لقي شاب مصرعه على يد 6 أشخاص، وذلك على إثر اشتباههم في سلوك إجرامي له بعد دخول جراج سيارات يعملون فيه بمنطقة شدس شرق الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بمصرع شاب داخل جراج سيارات بمنطقة شدس، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع شاب عشريني، على يد 6 أشخاص من عمال الجراح، اعتدوا عليه بعد اشتباههم في محاولته سرقة سيارات من الجراج الذي دخل إليه في ساعة متأخرة من الليل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ سؤال شهود العيان والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، قررت صباح اليوم، حجز 8 أشخاص بينهما سيدة على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة أسلحة نارية تم استخدامها في مشاجرة بسبب خلافات بينهم.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأسلحة البيضاء، وكاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي لفحصهم، وسؤال شهود العيان.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بقيام الأجهزة الأمنية، برصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن حدوث مشاجرة بمنطقة العوايد بدائرة قسم شرطة الرمل ثان.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم حدوث مشاجرة بين كلٍ من: طرف أول 6 أشخاص “بينهم سيدة” لثلاثة منهم معلومات جنائية “بحوزة اثنين منهم 2 سلاح أبيض، وطرف ثان شخصان لأحدهما معلومات جنائية “بحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض، و2 زجاجة بداخلها مادة قابلة للاشتعال “بنزين”، وذلك حال سير الطرف الثاني بالشارع محل سكن الطرف الأول بمنطقة العوايد دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

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