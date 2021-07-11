فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف تقرير عن أسرار جديدة من حياة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي أثار الجدل مؤخرًا بعد ظهوره في صورة أكثر نحافة عما بدا عليه في بداية العام. شهية أسطورية

وبحسب تقرير “المصري اليوم”؛ فإنه لدى “كيم يونج” أون شهية “أسطورية” للطعام، فهو يعشق الجبن السويسري والكافيار والجمبري بينما يحتسى عدة زجاجات من الخمر ليلًا. شره في تدخين السجائر

وأكد التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي شره في تدخين السجائر، بينما لديه تاريخ مرضي في العائلة مقترن بمرض القلب، الذي قتل أباه وجده اللذان حكما البلاد من قبله. وزنه ناقصًا

وظلَّ مظهر رئيس كوريا الشمالية كيم يونج حديث الأوساط السياسية على الساحة العالمية، والذي يبدو وزنه ناقصًا على غير المعتاد والمألوف للنظر وسط تكهنات تدور حول صحته ومرضه. ولم يتضح بعد كيف خسر وزنه، غير أن محللين يرون أن حكومة بيونجيانج تستخدم مظهر كيم كأسلوب لتمجيده من خلال تصويره كرئيس مجد وزعيم مجتهد بينما تكافح البلاد لمعالجة الأزمة الغذائية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “يشرب الخمر ولديه شهية أسطورية للطعام”.. الكشف عن أسرار جديدة مفاجئة في حياة زعيم كوريا الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.