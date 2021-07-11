تراند الفن: الزمالك يحفز إمام عاشور قبل الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - شهدت الأيام الماضية، حديث بين إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وإمام عاشور لاعب وسط الفريق، من أجل تحفيزه قبل الأولمبياد المقبل، والتي يخوضها اللاعب رفقة المنتخب الأولمبي.

وعلم “القاهرة 24”، أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وعدت اللاعب بتعديل عقدته وزيادته ماليا مع بداية الموسم المقبل ولكن بشرط واحد يجب تنفيذها لكي يتم تعديل العقد مبكرا.

واشترطت إدارة الزمالك على اللاعب الحصول مع الفريق على الدوري هذا الموسم، وبعدها سيتم تعديل عقده لما يتناسب معه خاصة وأنه من اللاعبين الأساسيين في الفريق.

وجاء هذا الشرط من جانب إدارة النادي عقب العرض التركي للاعب للحصول على خدماته من ناحية، وأيضا لمشاركته بشكل أساسي مع الفريق الأبيض عقب رحيل فرجاني ساسي عن الفريق الأبيض وأيضا لتحفيزه، خاصة وأن عقده صغير وكان يدفع من قيمة العقد نظير انتقاله الزمالك من المحلة حيث تكفل اللاعب بما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه.

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